Губернатор Подмосковья рассказал о модернизации системы ЖКХ в Электростали

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на встрече с покинувшей должность главы городского округа Электросталь Инной Волковой и новым врио руководителя г. о. Филиппом Ефановым подвел итоги работы и будущие планы по развитию муниципалитета. Обсуждалась модернизация системы ЖКХ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Все президентские проекты мы стараемся реализовывать в каждом городе Подмосковья и в Электростали в частности. Важно, чтобы жители чувствовали перемены. Это касается и переселения из аварийного жилья, и модернизации здравоохранения, благоустройства, капитального ремонта школ по президентской программе. Мы и дальше будем продолжать эту работу», — отметил Воробьев.

Московская область готовится к грядущей зиме. Уже начались пробные топки, отметил губернатор региона.

По словам Воробьева, прошлой осенью в Электростали модернизировали систему ЖКХ. В 2025 году обновили сети на некоторых сельских территориях. Собираются ввести в эксплуатацию четыре новые БМК.

В 2025 году сделали ремонт на сети тепло- и водоснабжения в Иванисове, Фрязеве, Елизаветине. Собираются сдать в эксплуатацию четыре новых котельных в Электростали (пр-д Восточный), Иванисове, Фрязеве и Елизаветино.

В 2025–2027 годах планируют провести капитальный ремонт четырех участков на восточной стороне (6,8 километра) и в поселке Новые дома (6,6 километра). Ожидается замена резервно-топливного хозяйства котельной «Восточная». Еще введут в эксплуатацию два новых БМК во Всеволодове и Электростали на улице Золотухи.

Волкова отметила, что котельную «Восточная» передали в муниципальную собственность. Там установили четыре новых котла. Была изменена химводоподготовка. Еще произвели ремонт сетей крупного диаметра. Все системы округа к осенне-зимнему периоду готовы.

Новые станции водоочистки установили на ВЗУ в селе Иванисово в 2021 году, в Елизаветине — в 2022 году. Проводится подготовка к реконструкции очистных сооружений во Всеволодове и Фрязеве. В 2025–2026 годах собираются построить ВЗУ в Есине. Были выполнены проектно-изыскательные работы.