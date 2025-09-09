Губернатор Подмосковья проверил модернизацию системы теплоснабжения в Лыткарине

В г. о. Лыткарино в этом году модернизируют 18 объектов: 4 центральных тепловых пункта, 13 участков сетей, котельную №1. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ на ул. Парковой, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

На данный момент готовность объекта — 44%. Положительные изменения после окончания работ коснутся порядка 47 тыс. жителей.

«В Лыткарине, как и в каждом городе Подмосковья, у нас активно идет госпрограмма по повышению надежности теплоснабжения. На этом участке от котельной №1 мы прокладываем дополнительные сети, чтобы обеспечить первую категорию надежности. Это значит, что если какая-то из котельных даст сбой — в этом нет ничего страшного, так как все дублируется и страхуется», — сказал губернатор.

Он добавил, что в скором времени все работы должны быть закончены. С 15 сентября стартует этап пробных топок, чтобы соответствующим образом подготовить дома к зиме. Следить за ходом работ будут инспекторы. Вся информация поступает в центр управления регионом. Если где-то будут отклонения, на них будут своевременно реагировать.

В работах на участке на ул. Парковой задействованы порядка 20 человек и 3 ед. техники. Из 1072 м тепловой сети проложено 530. В 2026 году здесь же благоустроят территорию.

«Мы прокладываем стальную теплотрассу диаметром 530 мм. Это будет байпасная линия, соединяющая две городские котельные, она позволит закольцевать системы теплоснабжения округа. То есть в случае аварийного какого-то отключения тепло будет поступать по данной резервной ветке. 150 МКД, где проживает 36,6 тыс. жителей, и 26 соцобъектов не будут отключены на время ремонта», — рассказал представитель компании-подрядчика Валерий Киселев.

Модернизация ЖКХ в Лыткарине

Модернизация системы теплоснабжения округа в этом году затрагивает ЦТП №2А, 6, 7 и 17, несколько других участков теплосетей: от ТК-3 до ТК-154 вдоль ул. Песчаной, от д. 7 до д. 1 в квартале 1, от ТК-371 до ТК-375 вдоль д. 22 на ул. Набережной, от котельной №1 до ТК-207 и ТК-3, от ТК-412 до ТК-409 вдоль корпуса 1 МОУ СОШ №2, от ТК-163 до ТК-165 вдоль д. 14 по ул. Советской.

Будут обновлены следующие участки теплосетей: от ТК-3 до ТК-4, от ТК-4 до ТК-5А вдоль д. 27, от ТК-302а до ТК-11, участок в квартале 1 до ТК-235, от ТК-28 до ТК-30 вокруг д. 5, от ЦТП-7 до ТК-189, от ТК-5 до д. 37, 38 в ЗИЛ-городке. В 2026 году проведут капремонт котельных №5 и №6, а также 7 центральных тепловых пунктов. В 2027-м построят две блочно-модульные котельные в микрорайоне № 6.

В округе продолжается модернизация очистных сооружений. Работы охватывают 70 тыс. жителей Лыткарина и пос. Молоково Ленинского округа. Сейчас идет пусконаладка, а ввод в эксплуатацию планируется осенью. Мощность ОС – до 30 000 кубометров очищенной воды в сутки.

Кроме того, идет подготовка к строительству нового магистрального водовода, который охватит 66 тыс. жителей. Работы начнутся в следующем году. Работы пройдут в 2 этапа: водовод город Дзержинский – Ленинский городской округ, мощность 6 000 кубометров в сутки, а также водовод Ленинский городской округ – городской округ Лыткарино, мощность 20 000 кубометров в сутки. Срок реализации – до 2028 года.

Всего в этом году в регионе по госпрограмме планируется обновить порядка 200 котельных, БМК и центральных тепловых пунктов (ЦТП), почти 350 км теплосетей. Изменения затронут 5,1 тыс. социально значимых объектов, 23,3 тыс. домов.