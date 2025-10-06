Губернатор Подмосковья: для стабильной работы отопления важно проверить все узлы

В 2025 году в Подмосковье планируют модернизировать около 150 объектов водоснабжения и водоотведения. Губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул, что для стабильной работы отопления важно заранее проверять все узлы — от источников и резервных насосов до задвижек и КНС, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

В рамках трехлетней государственной программы, идущей с 2024 по 2026 годы, в Подмосковье проведут около 370 мероприятий по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения. Реализацию программы, готовность объектов водоснабжения и водоотведения к осени и зиме обсудили на совещании, которое губернатор провел с членами правительства и главами округов региона.

В планах на этот год — 11 очистных сооружений, 49 водозаборных узлов, 3 канализационные насосные станции, 87 километров сетей водоснабжения и водоотведения. Будут и крупные работы — возведение ВЗУ в микрорайоне Востряково в городском округе Домодедово, реконструкция ВЗУ №1 в Яхроме в Дмитровском муниципальном округе, реконструкция очистных сооружений в деревне Зарудня в г. о. Коломна и Лыткарине.

Еще примерно 150 мероприятий состоится в 2026 году. Перемены затронут около 3 млн жителей Московской области.

«Прямое условие стабильной работы отопления — подготовка водозаборов, насосных станций, канализационных сетей к зиме. Важно заранее проверять узлы — от источников и резервных насосов до задвижек и КНС, настроить резервное питание, пополнять набор запчастей, отработать график дежурств и маршруты выезда. Особенно важно внимание к наиболее изношенным объектам — КНС, ВЗУ, сетям, коллекторам. Все регламентные работы уже также должны быть завершены. Это и замена задвижек, и установка частотников, фильтров, и промывка резервуаров чистой воды. Следующая важная часть работы — это резервные насосы на ВЗУ и КНС, чтобы оперативно переключиться в случае необходимости. Они либо должны быть установлены на самой станции, либо лежать в наличии на складе», — заявил Воробьев.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.