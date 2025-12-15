Губернатор Кузбасса разнес экс-главу департамента электроэнергетики

Губернатор Кузбасса Илья Середюк публично объявил об отстранении руководителя департамента электроэнергетики. Редакция Сiбдепо выяснила, что происходило за дверьми в здании правительства Кузбасса во время увольнения высокопоставленного чиновника и представила кадры момента освобождения Андрея Герасимцева от занимаемой должности.

Причиной послужили перебои теплоснабжения в Юрге, которые, по мнению губернатора, не были должным образом разрешены чиновником.

Середюк ознакомился с докладом мэра Юрги Алексея Фомина и лично видел многочисленные жалобы граждан в социальных сетях. Жители отправляли фотографии с показаниями термометров, холодными батареями и обращались за помощью.

При этом Герасимцев не предпринял попыток дать какие-либо понятные разъяснения.

«Слушай, столько идет замечаний. Вы как-то в Сетях это людям объясняйте. Я не могу, у меня нет департамента электроэнергетики. Ну, нету. Я еще успеваю контролировать ситуацию, давать команду, что-то делать на станции. А в это время начальник департамента сидит в кабинете, и даже не выехал на место, и даже не пишет ничего в ответ в комментарии, людей не успокаивает, не дает объективнуюю информацию», — высказался глава Кузбасса.

