Губернатор Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Подольска Артамоновым

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Подольска Григорием Артамоновым. Они обсудили ряд важных задач, которые поставлены перед муниципалитетом, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Андрей Воробьев подчеркнул, что в рамках указов президента РФ Владимира Путина в Подольске возводят школы и проводят в них капремонт. Еще там обновляют объекты здравоохранения. Ведется большая работа по благоустройству.

Внимание приковано ко сфере теплоснабжения. Прошлой зимой появились проблемы с отоплением. Особенно это было заметно в микрорайоне Климовск.

В 2024 году в округе организовали крупную модернизацию. Там провели капитальный ремонт 17 километров теплосетей и 3 котельных.

В 2025 году планируют обновить еще около 23 километров и реконструировать два источника теплоснабжения — на улице Ульяновых и Победы в Подольске. В 2026 году закончат модернизацию котельной на улице Заводской в Климовске.

«Это радикальные изменения, будет совсем другое качество теплоснабжения. Очень важно провести работы до начала отопительного сезона. Программа теплоснабжения — на вашем персональном контроле. Необходимо разъяснять жителям, какие работы ведутся, в какие сроки закончатся, когда будет проведено благоустройство, потому что раскопанные траншеи безусловно доставляют людям неудобства», — сказал губернатор Воробьев Артамонову.

Глава Подольска отметил, что в 2025 году собираются организовать 28 мероприятий по капремонту объектов в сфере теплоснабжения. В 7 из них работы начались раньше срока. Это касается микрорайонов Шепчинки, Парковый, Климовск.

По словам Артамонова, программа модернизации в 2025 году будет шире, чем в 2024 году. Уже подписаны контракты. В рамках них должно быть сделано благоустройство территорий, где будут организованы работы. Все объекты, например, детскую площадку или тротуар, вернут к прежнему виду, как до строительства. На всех участках работ планируют разместить информационные стенды, также жителям расскажут о деятельности во время выездных администраций.