Группа «ЭкоЛайн» и Сбер заключили соглашение о сотрудничестве

Группа «ЭкоЛайн» заключила со Сбербанком соглашение о сотрудничестве. Документ подписали генеральный директор АО «ЭкоЛайн-Капитал» (управляющая компания группы ЭкоЛайн) Евгений Михайлов и заместитель председателя Московского банка Сбербанка Герман Барг, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Документ подписан в интересах реализации нацпроекта «Экология» и федерального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами».

Цель соглашения — долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество в области развития отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и расширение инфраструктуры по переработке отходов.

Подписание соглашения состоялось накануне в Егорьевске в рамках открытия заводов по переработке полимеров «ЭкоЛайн-ВторПласт» и «ЭкоПласт». Мощность входящего потока сырья ЭкоЛайн-ВторПласт составляет более 60 тыс. тонн пластиковых отходов в год, из которых будет произведено более 47 тыс. тонн вторичных полимеров. «ЭкоПласт» будет выпускать 120 тыс. контейнеров для отходов в год, паллеты из вторичной гранулы, а также товары хозяйственно-бытового назначения.

«Группа «ЭкоЛайн», как оператор полного цикла создает сегодня наиболее эффективные проекты переработки отходов — мы можем переработать до 75% отходов. В этой работе очень важно иметь сильных партнеров, разделяющих наши ценности и нацеленных на решение самых сложных экологических проблем. Сотрудничество со Сбером даст новый импульс этой работе, позволит в конечном итоге достичь целей Нацпроекта Экология и сохранить нашу страну для потомков», — отметил генеральный директор АО «ЭкоЛайн-Капитал» Евгений Михайлов.

Заместитель председателя Московского банка Сбербанка Герман Барг сказал, что соглашение между Сбером и Группой «ЭкоЛайн» — это сотрудничество компаний, близких по своей экологической направленности.

«У нас общая цель — снизить негативное воздействие на окружающую среду и перейти к рациональному природопользованию. Убежден, что реализация соглашения поможет достичь целей нацпроекта на благо нашей страны и ее жителей», — пояснил Барг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.