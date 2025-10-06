Григорьев рассказал о состоянии водоснабжения в Подмосковье

В 2025 году в Подмосковье проводилась реализация госпрограммы водоснабжения и водоотведения, в которой было запланировано 150 мероприятий общей стоимостью 55,3 млрд рублей. О ходе реализации программы, а также о готовности системы водоснабжения и водоотведения к осеннее-зимнему периоду рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилл Григорьев.

По его словам, 99 из 150 запланированных на 2025 год мероприятий касались объектов водоснабжения, 51 — водоотведения. Специалисты постепенно реализуют поставленные перед ними задачи. По 41 объекту все работы уже полностью выполнены, до конца года все запланированные мероприятия планируют реализовать, по некоторым из них для этого мобилизовали все силы и работают в ускоренном режиме.

В Клину в деревне Решоткино на 99% выполнено строительство наружных сетей водоснабжения, в Солнечногорске выполнен на 100% капитальный ремонт сетей ВО от озера Сенеж до Ленинградского шоссе, а во Фрязине проведена реконструкция ВЗУ № 4 на 100%.

«У нас была большая программа по замене задвижек, мойке резервуаров чистой воды (РЧВ) и замене и установке частотников. Я хотел бы поблагодарить всех. У нас срок был до 15 октября, но на сегодняшний момент 100% по замене задвижек, задачу, которую мы ставили, все муниципалитеты выполнили. То же самое касается и установки частотников. То есть по плану был 161 частотный преобразователь, все частотники были установлены», — сказал Кирилл Григорьев на совещании губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

«Мособлводоканал» выполнил промывку РЧВ на всех запланированных 119 объектах. В Красногорске промыто 72 объекта, в Щелкове — 52, в Одинцовском — 48 объектов, а в Истре — 38 объектов. На всех перечисленных и других территориях промывка выполнена полностью.

Также, по словам Григорьева, в регионе в установленные сроки в 100% объеме удалось реализовать все работы по мойке РЧВ. Специалисты провели все необходимые действия на всех 809 запланированных объектах.

Также они провели работу по выявлению объектов, где на данный момент нет резерва на водозаборных узлах и это влияет на отопительную систему, чтобы в дальнейшем исправить этот вопрос с помощью специально разработанных дорожных карт до конца года.