сегодня в 12:59

График работы мобильного офиса МосОблЕИРЦ в сентябре

Для жителей Подмосковья продолжает работу мобильный офис МосОблЕИРЦ. В офисе можно передать показания, проконсультироваться, получить копию финансово-лицевого счета, справку об отсутствии задолженности, дубликат платежного документа и оплатить счет безналичным способом, передает пресс-служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ

В сентябре мобильный офис работает в городских округах по графику:

1 сентября: Люберцы, мкр. Новые Островцы, ул. Баулинская, д. 4, с 9.30 до 16.00;

2 сентября, Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 16, с 10.00 до 15.30;

3 сентября: Сергиев Посад, п. Загорские дали, возле д. 7А, с 11.00 до 15.00;

4 сентября: Воскресенск, п. Фосфоритный, ул. Зайцева, д. 22, с 11.00 до 14.30;

5 сентября: Домодедово, с. Вельяминово, д. 10 (у ДК «Повадинский), с 10.30 до 15.00;

8 сентября: Сергиев Посад, пос. НИИРП, площадь перед проходной, с 11.00 до 15.00;

9 сентября: Электросталь, п. Всеволодово, мкр. Центральный, д. 14, стр. 1 (слева от здания Почты России), с 10.30 до 15.00

10 сентября: Истра, с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 1А (здание Администрации с 11.00 до 14.30;

11 сентября: Котельники, мкр. Новые Котельники, д. 6 (со стороны бульвара), с 9.30до 16.30;

12 сентября: Ленинский, пос. Володарского, ул. Центральная, д. 22, с 10.00 до 14.30;

15 сентября: Сергиев Посад, п. Мостовик, ул. Первомайская, д. 2 (возле Дома культуры), с 11.00 до 15.00;

16 сентября: Сергиев Посад, п. Лоза, возле д. 9, с 11.00 до 15.00;

17 сентября: Воскресенск, п. Фосфоритный, ул. Зайцева, д. 22, с 11.00 до 14.30;

18 сентября: Ступино, рп. Михнево, ул. Московская, д. 24а/2, с 10.30 до 15:00;

19 сентября: Богородский, д. Тимохово, площадка между домами 12,14,21, с 10.00 до 15.00;

22 сентября: Домодедово, мкр. Растуново, ул. Заря, д. 26, с 10.30 до 15.30;

23 сентября: Дубна, пл. Космонавтов, д. 1, с 11.00 до 14.30;

24 сентября: Люберцы, мкр. Новые Островцы, ул. Баулинская, д. 4, с 09.30 до 16.00;

25 сентября: Лосино-Петровский, п. Биокомбината, д. 3 (у здания МФЦ), с 10.00 до 14.30;

26 сентября: Балашиха, мкр. 1 мая, д. 25, с 9:30 до 15:30;

29 сентября: Ленинский, п. Володарского, ул. Центральная, д. 22, с 10:00 до 14:30;

30 сентября: Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. Мирской проезд, д. 3 (офис управляющей компании ООО «Пента»), с 9.30 до 15.30.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.