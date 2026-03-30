График работы мобильного офис МосОблЕИРЦ в апреле

сегодня в 11:59

В офисе можно передать показания, проконсультироваться, получить копию финансово-лицевого счета, справку об отсутствии задолженности, дубликат платежного документа и оплатить счет безналичным способом.

График работы:

• 1 апреля: Балашиха, мкр. 1 мая, д. 25, с 9.30 до 16.30;

• 2 апреля: Дубна, пл. Космонавтов, д. 1, с 10.30 до 15.00;

• 3 апреля: Люберцы, ул. Камова, 11/5, с 9.30 до 16.00;

• 6 апреля: Богородский, с. Кудиново, ул. Центральная, д. 16, с 10.00 до 15.30;

• 7 апреля: Электросталь, п. Всеволодово, мкр. Центральный, д. 14, стр. 1 (слева от Почты России), с 10.30 до 15.30;

• 8 апреля: Сергиев Посад, п. Загорские Дали, возле д. 7А, с 11.00 до 15.00;

• 9 апреля: Домодедово, мкр. Растуново, ул. Заря, д. 26, с 10.00 до 16.00;

• 10 апреля: Ленинский, п. Володарского, ул. Центральная, д. 22, с 9.30 до 16.00;

• 13 апреля: Красногорск, п. Мечниково, д. 22, с 10.30 до 15.00;

• 14 апреля: Сергиев Посад, Мостовик, ул. Первомайская, д. 2, возле Дома культуры, с 11.00 до 15.00;

• 15 апреля: Истра, с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 1А, у здания Администрации, с 11.00 до 14.30;

• 16 апреля: Ступино, п. Михнево, ул. Московская, д. 5, с 10.30 до 15.00;

• 17 апреля: Люберцы, ул. Камова, д. 11/5, с 9.30 до 16.00;

• 20 апреля: Воскресенск, п. Фосфоритный, ул. Зайцева, д. 22, с 10.30 до 15.30;

• 21 апреля: Сергиев Посад, п. НИИРП, площадь перед проходной, с 10.30 до 15.00;

• 22 апреля: Талдом, п. Вербилки, ул. Забырина, д. 4, с 11.00 до 15.00;

• 23 апреля: Балашиха, мкр. 1 мая, д. 25, с 9.30 до 16.00;

• 24 апреля: г. Видное, Южный бульвар, д. 5, ЖК «Южная Битца, с 9.30 до 16.00;

• 27 апреля: Люберцы, ул. Камова, 11/5, с 9.30 до 16.00;

• 28 апреля: Лосино-Петровский, п. Биокомбината, д. 3, на парковке у здания МФЦ, с 10.00 до 15.00;

• 29 апреля: Домодедово, с. Добрыниха, д. 7, подъезд 1, с 10.00 до 16.00;

• 30 апреля: Люберцы, п. Красково, Егорьевское шоссе, д. 4 стр. 2, с 9.30 до 16.30.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.