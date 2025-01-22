Графа о долгах по капремонту появилась в квитанциях ЖКХ в Подмосковье

По поручению фонда капитального ремонта Московской области в январских квитанциях расчетного агента ООО «МосОблЕИРЦ», помимо текущих начислений, отразились задолженности, имеющиеся у собственников с даты включения дома в региональную программу капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Общая сумма задолженности рассчитана на основании данных фонда и отразится в графе «Задолженность/Переплата». Узнать дату включения дома в программу можно на сайте фонда.

Ранее к оплате выставлялись задолженности, которые возникли после включения дома в договор о расчетах, заключенный между фондом и расчетным центром.

Обязанность по уплате взносов возникает после включения дома в региональную программу капитального ремонта и распространяется на всех собственников помещений. Тот факт, что в квартире никто не прописан или не проживает, не освобождает собственника от уплаты взносов.

Уточнить информацию о наличии и сумме долга, периоде его возникновения, суммам и датам предыдущих оплат, о возможности предоставления рассрочки можно по телефону +7 (495) 104-59-59 или по электронной почте post@fkr-mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и «Россети» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.