В городском округе Клин система жилищно-коммунального хозяйства больше чем на 60% готова к осенне-зимнему сезону. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

245 км тепловых сетей (96,3%), подготовлена 51 из 64-ех котельных (79%); 335, 5 км сетей водоснабжения (75%) и 245 км сетей водоотведения (76%). Готов 591 МКД из 1204-ех. Общий процент готовности объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду превышают 60%.

Как было отмечено на сегодняшнем совещании под руководством Губернатора области А. Ю. Воробьева, с этого года в Подмосковье используется новый алгоритм проверки готовности к отопительному сезону. В частности, за каждым МКД закреплен инспектор, а представители профильного министерства вместе с советами домов проводят обходы.

Глава городского округа Клин Алена Сокольская напомнила, что в округе реализуется одна из самых масштабных программ модернизации теплового хозяйства в рамках концессионного соглашения с «Газпром теплоэнерго МО».

В 2024 году построено 5 больших котельных в Клину и 11 модульных тепловых пунктов на селе.

«Это новый уровень качества теплоснабжения. Это повышение надежности системы в целом. И это экономия за счет ухода от теплопотерь», — сказала Алена Сокольская.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.