Готовность Серпухова к осенне-зимнему периоду обсудили на совещании с губернатором

На еженедельном совещании в формате ВКС под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева глава Серпухова Алексей Шимко доложил о повышении комфорта и качества жизни населения. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Дорожные службы укомплектованы: 674 сотрудника и 125 единиц техники обслуживают: 143 общественных пространства, 73 двора, 221 остановку, дороги и тротуары.

Активно внедряются современные технологии. 398 сотрудников зарегистрированы и работают в системе «Яндекс.Вектор», что позволяет оперативно отслеживать и координировать работу дворников и водителей спецтехники.

Заключены контракты на поставку противогололедных материалов.

В МУП «Водоканал-Сервис» и МУП «ТВК г. Пущино» завершен ремонт помещений для АДС, выделены места для хранения аварийного запаса и также проведены тренировки по моделированию аварийных ситуаций.

Работу РСО держат на особом контроле. Запланировано отраслевое совещание для отладки взаимодействия ресурсников с объектами муниципалитета. Здесь важна командная работа и компетентность.

Текущие результаты трансформации нестационарной торговли. Демонтаж НТО по кругу выполнен на 85,21%.

Демонтировано 8 объектов, планируется сдать к 20 октября.

Оставшиеся 2 объекта собственники демонтируют до 20 ноября. На отдельном контроле — демонтаж рынка «Труба». В будущем на месте объекта планируем создание пешеходной зоны для жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.