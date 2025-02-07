Готовность новых очистных сооружений в Сергиевом Посаде оценивается в 40%

Новые очистные сооружения в п. Птицеград придут на смену изношенным иловым картам. На автоматизированной станции будет внедрена самая современная в России технология очистки и обеззараживания сточных вод, сообщила пресс-служба администрации городского округа Сергиев Посад.

Проект масштабный, мощность будущих сооружений — 40 тыс. куб. м в сутки. На объекте ежедневно трудятся почти 200 человек. Приемная, водомерная, распределительная камеры и камера гашения готовы к установке технологического оборудования. В будущем аэротенке и цехе механической очистки льют монолит, в цехе доочистки ведутся отделочные работы. Общая готовность объекта приближается к 40%. Окончание работ перенесено на октябрь 2026 года. Обоснования такого решения, конечно, есть — проектирование велось ещё до санкций, поэтому пришлось менять большую часть оборудования на отечественные аналоги, что повлекло за собой перепроектирование строительной части.

На Птицеградских очистных, которые придут на смену действующей станции воочистки, принимающей стоки со всего Сергиева Посада и прилегающих населённых пунктов, в пятницу, 7 февраля, побывали депутат Госдумы Сергей Пахомов и глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова.

Большая работа по модернизации системы ЖКХ запланирована в рамках реализации Стратегии пространственного развития Сергиева Посада. Среди прочего, будут реконструированы и построены новые котельные, канализационно-насосные станции и водозаборные узлы, существенно реконструирована система канализационных коллекторов, появится канализация в кварталах частной застройки в исторической части города. Последний проект важен как для жителей, так для и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. По плану будет положено почти 27 км сетей.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.