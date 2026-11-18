Строители приступили к пусконаладке новых очистных сооружений в Сергиевом Посаде. Комплекс мощностью 40 тыс. кубометров в сутки улучшит качество водоотведения почти для 100 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Первый заместитель министра ЖКХ Московской области Дмитрий Лабыкин проверил строительство очистных сооружений в Сергиевом Посаде. Общая готовность комплекса достигла 93%, первого этапа — 95%. Заказчик — Мособлводоканал. Работы идут по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

Завершено строительство приемной и распределительной камер, вторичных отстойников первого этапа, канализационной и водопроводной насосных станций. Готовы сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и технологические коммуникации. Благоустройство и установка ограждения близятся к завершению.

Готовность блока биологической очистки и цеха доочистки составляет 98%, иловой насосной станции — 97%, цеха механической очистки — 92%. На площадке работают 147 специалистов и девять единиц техники. Подрядчик готовит оборудование к запуску и проверке взаимодействия всех элементов комплекса.

Министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев отметил, что за пять лет модернизированные очистные появились в Шатуре, Рузском и Богородском округах, Солнечногорске, Коломне, Лыткарине и других округах. Технологические решения одобряет научно-технический совет при министерстве. Реконструируемые объекты оснащают датчиками контроля насосов и резервуаров и удаленным мониторингом для быстрого реагирования на нештатные ситуации.

Второй этап включает строительство еще двух вторичных отстойников. Его планируют завершить в апреле 2027 года. Комплекс увеличит возможности водоотведения округа и обеспечит очистку стоков по современным требованиям.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.