Государство ужесточает наказание за предоставление россиянам плохих услуг ЖКХ

С 9 июня 2024 года в России вступает в силу закон, ужесточающий наказание за предоставление некачественных коммунальных услуг. Партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова отметила, что размер штрафов в этой сфере не менялся с 2007 года, сообщает Life.ru .

Согласно новому закону, за первое нарушение должностные лица будут штрафоваться на сумму от 5 до 10 тысяч рублей, а юридические лица — от 30 до 50 тысяч рублей. До этого размер штрафа не превышал 1 тысячи рублей для должностных лиц и 10 тысяч рублей для юрлиц.

«Теперь за подачу грязной воды, или если она не соответствует нужной температуре, отключение света, тепла должностные лица заплатят до 10 тысяч рублей, а юридические — до 50 тысяч рублей», — пояснила Петрикова.

При повторном нарушении штрафы еще вырастут — для должностных лиц до 30 тысяч рублей, а для юридических — до 100 тысяч рублей.

Чтобы гражданину получить перерасчет за некачественно оказанную коммунальную услугу, необходимо обратиться в УК и сообщить о проблеме. УК должна прислать представителя, который зафиксирует нарушение и составит акт, рассказала эксперт. По словам Петриковой, если управляющая компания отказывает в составлении акта, россиянин может обратиться уже в жилищную инспекцию или Роспотребнадзор.