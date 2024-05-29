Госстройнадзор посетил проектируемые очистные сооружения в дер Шматово Ступина

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Главгосстройнадзором Подмосковья проведен профвизит на объекте «Очистные сооружения хозяйственно-бытового стока» АОЗТ «Колычево» в деревне Шматово городского округа Ступино. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Строительство объекта общей площадью более 890 кв. м находится на стадии проведения земляных работ. Данные очистные сооружения необходимы для приема и очистки хозяйственно-бытового стока от предприятий, расположенных на территории индустриального парка «Ступино квадрат».

Очистные сооружения планируют сдать в декабре 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.