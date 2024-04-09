Городским округам Подмосковья передано 203 единицы коммунальной техники

С начала года передано 247 единиц спецтранспорта

45 городских округов получили в собственность 203 единицы специализированной техники для муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сообщили в пресс-службе министерства имущественных отношений Московской области.

Одним из направлений работы ведомства является передача движимого имущества, к которому относится в том числе и спецтранспорт.

Каждая общественная территория, каждый двор Подмосковья требует внимание по чистоте и комфорту. И на страже порядка невозможно быть без коммунальной техники.

Передача специализированных машин во многом улучшит работу коммунальной сферы муниципальных образований Московской области.

Автопарк коммунальных служб пополнен тракторами, подметально-уборочными и поливомоечными машинами и др.

Всего же с начала года передано 247 единиц уборочной техники.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей.