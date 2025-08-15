Городские службы предотвратили потоп на улице Бутырская в Москве

сегодня в 16:37

В Москве локализовали вытекание воды на трубопроводе на улице Бутырская

В Москве во время гидравлических испытаний по адресу ул. Бутырская, 6, произошло вытекание воды из трубопровода. Специалисты сумели его локализовать, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы .

На месте образовалось скопление воды. Сейчас городские службы проводят работы по его ликвидации.

В городе идет подготовка к осенне-зимнему периоду. Она началась сразу после окончания отопительного сезона. В рамках работ проводят гидравлические испытания. Специалисты по очереди выводят из эксплуатации отдельные участки водопроводов, а затем повышают в них давление. Это необходимо для проверки состояния коммуникации.

Благодаря такому способу можно выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и провести работы по их ликвидации.

Всего в рамках гидравлических испытаний специалисты проверят более 18 тыс. км сетей. Основной объем работ выполняется с мая по сентябрь.