Гидравлические испытания теплосетей начались в Москве

сегодня в 13:09

В столице в полном объеме проводятся гидравлические испытания тепловых сетей в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду и новому отопительному сезону, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Специалисты комплекса городского хозяйства, обеспечивая готовность оборудования, проверят более 18 тыс. км сетей. В связи с гидравлическими испытаниями с 12 мая в столице начались плановые отключения горячей воды на срок до 10 дней.

Бирюков отметил важность организации испытаний теплосетей. Благодаря им специалисты заранее выявляют потенциально ненадежные участки и оперативно их восстанавливают. Проводится перекладка труб, капремонты тепловых станций и т. д.

Основной объем гидравлических испытаний выполняется специалистами ПАО «МОЭК» с мая по сентябрь.

Ранее в Москве начали отключать отопление. Система теплоснабжения столицы переводится на летний режим работы.