Горячей воды нет в 20 домах и школе с Трубино Щелкова из-за ремонта в котельной

Горячую воду отключили в 20 домах и в школе № 27 села Трубино округа Щелково из-за ремонтных работ в котельной, сообщает пресс-служба администрации округа.

МУП «МЩВ Филиал „Теплоресурс“ информирует о том, что во вторник в связи с проведением ремонтных работ в котельной в селе Трубино будет прекращена подача горячего водоснабжения по следующим адресам: село Трубино, дома № 47, 54, 54а, 56, 56а, 57, 58, 60, 66а, 67, 69, 58а, 62, 64, 67а, 68, 66, 68а, 69а, 69б; МБОУ СОШ № 27.

Ориентировочное время окончания работ — до 18:00.

Жителям приносят извинения за временные неудобства, которые могут возникнуть в связи с проведением ремонтных работ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.