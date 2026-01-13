Голосовой помощник Женя в Подмосковье принял более 9 тысяч звонков с начала года

Голосовой помощник Женя, консультирующий жителей Подмосковья по вопросам ЖКХ, с начала 2026 года обработал свыше 9 тысяч звонков, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С начала 2026 года голосовой помощник Женя принял более 9 тысяч обращений от жителей Подмосковья по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Наиболее часто жители интересовались темами, связанными со снегом — свыше 1,1 тысячи звонков, отоплением — более 980 обращений и электричеством — свыше 660 звонков.

В 2025 году робот Женя обработал более 206 тысяч звонков, помог создать свыше 85 тысяч заявок в единой диспетчерской службе и совершил более 143 тысяч обзвонов. Голосовой помощник отправляет заявки в ЕДС, при необходимости соединяет с оператором, консультирует по плановым отключениям, аварийным ситуациям и срокам их устранения, информирует о работе управляющих компаний, счетчиках и платежах, а также перезванивает жителям для подтверждения решения проблемы.

Женя работает круглосуточно и доступен по номеру 122, добавочный 4.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.