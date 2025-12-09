Голосовой помощник МосОблЕИРЦ упростил передачу показаний жителям Подмосковья

В контактном центре МосОблЕИРЦ по телефону 8 499 444 01 00 круглосуточно работает автоматический голосовой помощник. С его помощью можно передать показания и получить справочную информацию, не дожидаясь ответа оператора, сообщила пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Автоматизированный сервис выполняет несколько функций: сообщает баланс и дату последнего платежа, помогает зарегистрироваться в личном кабинете, консультирует по вопросам поверки счётчиков, информирует о доставке квитанций и сообщает график работы офисов. Также помощник принимает показания.

Чтобы передать показания, нужно позвонить в контактный центр и на вопрос системы «Что вас интересует?» ответить «Показания». Затем следует по одной цифре продиктовать номер лицевого счета и передать данные, следуя голосовым инструкциям.

Для эффективного взаимодействия с системой специалисты дают несколько советов: говорить чётко и медленно, отвечать односложно («Да», «Нет», «Показания»), исключить фоновый шум. Если подтвердить номер телефона, система запомнит абонента, и при следующих звонках называть лицевой счёт будет не нужно.

В случае если система затруднится с ответом, звонок автоматически переключат на оператора. Голосовой помощник доступен для звонков ежедневно с 6:00 до 23:00.

