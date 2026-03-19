Голосовой помощник МосОблЕИРЦ принял 100 тысяч показаний за месяц

Голосовой помощник МосОблЕИРЦ принимает около 100 тыс. показаний приборов учета ежемесячно, позволяя жителям Подмосковья решать вопросы без ожидания оператора. Дистанционные способы передачи данных активно используются населением, однако самым популярным сервисом остается личный кабинет расчетного центра, куда ежемесячно поступает почти 3 млн показаний, сообщила пресс-служб центра.

На втором месте по востребованности находятся звонки в контактный центр. По номеру 8 499 444 01 00 круглосуточно работает автоматический голосовой помощник, который способен заменить оператора во многих типовых ситуациях.

Функционал голосового помощника достаточно широк: он принимает данные счетчиков, сообщает актуальный баланс лицевого счета и дату последней оплаты, дает консультации по срокам поверки оборудования, а также отвечает на вопросы, связанные с доставкой платежных документов.

Для передачи показаний достаточно позвонить на указанный номер. На вопрос системы «Что вас интересует?» нужно четко ответить: «Показания». Затем следует продиктовать номер лицевого счета и текущие показания приборов учета, ориентируясь на голосовые подсказки.

Чтобы общение с системой было максимально комфортным, специалисты советуют говорить четко и размеренно, отвечать на вопросы коротко (например, «Да», «Нет» или «Показания»), а также стараться минимизировать посторонний шум вокруг. Кроме того, в ходе разговора рекомендуется подтвердить свой номер телефона — это позволит системе запомнить абонента, и при последующих звонках данные лицевого счета называть будет не нужно.

В случае, если виртуальный ассистент не сможет помочь или вопрос окажется слишком сложным, произойдет автоматическое переключение на реального оператора. Принимать звонки голосовой помощник готов ежедневно в период с 6 утра до 11 вечера.