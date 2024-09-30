Главам муниципалитетов Подмосковья надо обеспечить ежедневный контроль освещения

«Глав муниципальных образований прошу обеспечить ежедневные контрольные объезды линий наружного освещения, учитывая, что сейчас нужно в течение недели, фактически, все вот это настроить», – сказал Хайкин на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Хайкин также рассказал, что в области обращений по освещению в Подмосковье есть положительная динамика.

Ранее Воробьев отметил важность работы уличного освещения в условиях сокращения светового дня для безопасности граждан.