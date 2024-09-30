Главам муниципалитетов Подмосковья надо обеспечить ежедневный контроль освещения
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Зампред правительства Подмосковья — министр благоустройства региона Михаил Хайкин поручил главам образовательных муниципальных социальных учреждений обеспечить ежедневные контрольные объезды линий наружного освещения.
«Глав муниципальных образований прошу обеспечить ежедневные контрольные объезды линий наружного освещения, учитывая, что сейчас нужно в течение недели, фактически, все вот это настроить», – сказал Хайкин на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Хайкин также рассказал, что в области обращений по освещению в Подмосковье есть положительная динамика.
Ранее Воробьев отметил важность работы уличного освещения в условиях сокращения светового дня для безопасности граждан.