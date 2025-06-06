Глава Воскресенска проверил работу котельных

В городском округе Воскресенск ведется активная подготовка к осенне-зимнему периоду. Глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин вместе с директором Воскресенского филиала «Газпром теплоэнерго МО»проверили работу котельных в центре города, а также в деревне Степанщино. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«На улице Менделеева и в Физкультурном переулке установлены новые котельные. Уверен, что в следующую зиму нашим жителям можно не бояться минусовых температур, котельные готовы к работе. Также в деревне Степанщино котельная проходит пусконаладочные работы. На данный момент с ее помощью жители получают горячее водоснабжение», — отметил глава округа.

Котельные в центре города обеспечат отоплением и горячим водоснабжением 43 МКД и 16 соцобъектов. Мощность котельной на улице Менделеева составит 14,45 Гкал/ч, в Физкультурном переулке — 8,6 Гкал/ч. Объект теплоснабжения в Степанщино, мощностью 1,98 Гкал/ч, будет обслуживать 306 абонентов.

Работы проведены в рамках инвестиционной программы ООО «Газпром теплоэнерго МО». Это позволит обеспечить надежность подачи отопления жителям.

«Газпром теплоэнерго Московская область» продолжает строительство и модернизацию объектов теплоснабжения в рамках концессионного соглашения администрацией городского округа и правительством Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.