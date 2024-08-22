Глава Власихи Потапчук: в 2024–2025 годах капитально отремонтируют 46 домов

Глава городского округа Власиха Герман Потапчук отчитался губернатору Московской области Андрею Воробьеву о реализации масштабной работы по капитальному ремонту МКД в муниципалитете, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

По словам Потапчука, ведется большая программа. Приводятся в порядок не только внешний вид, но и внутренние коммуникации, меняют лифты, которым более 25 лет. Внимание уделяется газовому оборудованию в квартирах, системе водоснабжения и водоотведения. Специалисты ремонтируют подъезды и подвалы.

В этом и следующем году капитально отремонтируют 46 домов. В 24 из них также будут отремонтированы фасады. Всего в городском округе 78 МКД.

«Половина домов города уже обновлена. А один из МКД (ул. Маршала Жукова, 13), который два года находился в аварийном состоянии, был признан лучшей практикой Фонда капитального ремонта», — сообщил Потапчук.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.