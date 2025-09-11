Глава Ступина проинспектировал капитальный ремонт теплосети на ул Калинина

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских вместе с профильными специалистами, представителями депутатского корпуса и общественной палаты, активистами «Единой России» проверил ход работ на теплосети на улице Калинина, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Объект важный — протяженность трубопровода составляет 1700 м. От него запитано 9 многоквартирных домов, где живет свыше 6 тысяч жителей.

Здесь заменяют 4 трубы диаметром 159 и 219 мм, которые питаются от ЦТП «Северо-Западная». Работы выполнены на 90%. К концу следующей недели пройдут гидравлические испытания.

«Отопительный период жители должны встретить с новыми, надежными сетями. Работы ведутся без перебоев: горячая вода подается по байпасу. К отопительному периоду работы по капремонту должны быть завершены», — отметил Сергей Мужальских.

Вопрос благоустройства территории волнует горожан. По словам руководителя проекта ООО «Полимер Строй» Дмитрия Цирульникова, переживать не стоит.

«Мы понимаем беспокойство жильцов. Все восстановительные работы — асфальт, газоны, дворы — будут завершены к концу октября», — отметил Дмитрий Алексеевич.

На встрече с главой жители задавали и другие вопросы: о капитальном ремонте многоквартирных домов, уборке подъездов, подготовке к зиме и другое. Обращения ступинцев приняты в работу.

Напомним, в этом году в округе ведутся масштабные работы на 19 объектах. Модернизируют и строят 12 участков теплосетей, пять котельных, включая три блочно-модульные, два центральных тепловых пункта. Приступили к строительству котельной на Домостроительной — завершить работы планируется в следующем году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.