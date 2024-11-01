Глава Ступина осмотрел котельную на территории предприятия «Михневская керамика»

В рамках часа ЖКХ глава округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских совместно с профильным заместителем и специалистами провел выездное мероприятие по проверке котельной в поселке Михнево.Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Котельная обслуживает 33 многоквартирных дома и 3 социально значимых объекта.

«В Московской области действует масштабная программа по модернизации систем теплоснабжения. Городской округ Ступино принимает в ней активное участие. Из 31 муниципальной котельной 16 мы заменим на новые блочно-модульные, в том числе в поселке Михнево. Это обеспечит потребителей стабильным отоплением и горячим водоснабжением», — отметил Сергей Мужальских.

Котельная «Михневской керамики» будет функционировать и отапливать многоквартирные дома в этот отопительный сезон. На ЦТП-1 принято решение заменить теплообменник для обеспечения надежности системы отопления. Подрядчик определен, работы будут выполнены в течение 2-3 недель.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил все дома подготовить к осенне-зимнему сезону до октября. К новому отопительному сезону проинспектируют и приведут в порядок не только инженерные коммуникации, но и подъезды, подвалы, чердаки, крыши и фасады многоквартирных жилых домов.

«В каждом нашем муниципалитете идет масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трех слагаемых: 1-е — котельная, 2-е — сети, 3-е — многоквартирные дома», — сказал губернатор.