Глава Серпухова проверил работу управляющих компаний в округе

В ходе рабочего визита глава городского округа Серпухов Алексей Шимко вместе с депутатом окружного Совета Николаем Пушкиным посетил управляющие компании «Солидарность» и «Ремонтник». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На месте оценили, как организована работа после обращений жителей на прошлой выездной администрации. УК прилагают усилия, но для улучшения результатов им необходимо современное оборудование и подходящие помещения.

Изучили структуру УК, включая диспетчерскую службу, финансовый отдел и бухгалтерию.

На данный момент штат диспетчерской службы насчитывает 4 специалиста, работающих в режиме «сутки через трое». С 1 декабря запланировано введение в штат старшего диспетчера. Для оперативного реагирования функционируют 4 аварийные группы, каждая из которых включает 2 слесаря, электрика и водителя.

Прорабатывается вопрос создания единого колл-центра для приема всех заявок по теме ЖКХ. Это улучшит взаимодействие со службами округа. В перспективе другие УК смогут передать сюда функции диспетчеризации.

Важно сделать работу аварийных служб максимально надежной, качественной и быстрой для жителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.