Глава Щелкова вместе с жителями округа проверил подъезды после капремонта

В городском округе Щелково активно ведутся работы по ремонту подъездов. В приемке работ принял участие глава городского округа Андрей Булгаков. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Вместе с жителями проверяем подъезды после проведения ремонта. Например, в микрорайоне Чкаловский — на улице Ленина, 16», — рассказал Булгаков.

Здесь старшая по дому сообщила, что все работы УК провела качественно, никаких замечаний в процессе не возникало.

В рамках ремонта по данному адресу были проведены следующие работы: штукатурка и покраска стен: замена отопительной системы подъезда, обновление светильников на современные с датчиками движения. Также в подъезде провели замену окон на пластиковые, осуществили покраску входной группы и обновили плитку в холле.

В общей сложности в округе в 2025 году проведут ремонт 74 подъездов. Полный перечень опубликован по ссылке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.