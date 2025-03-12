Глава Щелкова обсудил с коллегами ремонт подъездов в домах

В администрации городского округа Щелково под руководством главы Андрея Булгакова прошло традиционное еженедельное совещание. Ключевой темой повестки стали важные изменения, которые касаются общих собраний собственников, сообщает пресс-служба администрации округа.

Главное из них — переход в электронный формат. Андрей Булгаков рассказал о преимуществах данного нововведения: исключается возможность фальсификации протоколов ОСС; невозможно незаконно сменить управляющую компанию; можно голосовать из любой точки мира; собственник сам выбирает удобное время и место для голосования; электронные протоколы быстрее вносятся в реестр; не требуется поквартирный обход.

В городском округе Щелково в пилотном проекте участвуют уже 14 управляющих компаний. Их сотрудники проводят встречи с жителями, рассказывают о преимуществах и показывают, как принять участие в электронных ОСС. Проголосовать можно с помощью платформы ГИС ЖКХ, мобильного приложения «Госуслуги.Дом» или МФЦ.

«Этот переход — важный шаг к улучшению взаимодействия между управляющими компаниями и жителями», — отметил Андрей Булгаков в своем Telegram-канале и призвал горожан задавать все интересующие вопросы по теме в комментариях.

Кроме того, на совещании обсудили сроки выполнения ремонта подъездов в многоквартирных домах. Все контракты на выполнение работ заключены, специалисты уже приступили к ремонту. Также глава округа рассказал, что в связи с ранним наступлением теплой погоды городские службы уже переходят в режим летнего содержания территорий. В городском округе проводятся субботники, осуществляется промывка дорог и обновление дорожной разметки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.