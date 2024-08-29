Глава Рузского округа Пархоменко проверил готовность котельных в Тучкове к зиме

Глава Рузского городского округа Николай Пархоменко продолжает инспектировать котельные в преддверии отопительного сезона. В этот раз в зоне его внимания оказались еще три коммунальных объекта в Тучкове, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На обслуживании котельной по адресу: ул. Партизан, д. 47, находятся 5 социальных объектов и 112 многоквартирных домов с проживающими там 9711 гражданами.

На ул. Силикатная, д. 2б, пом. 1, находится котельная, которая обеспечивает теплом тоже 5 соцобъектов и 17 домов, где проживает 2013 человек.

Еще одна котельная расположена по адресу: ул. Студенческая, д. 23, строение 4. Теплом обеспечиваются 2 соцобъекта и 6 домов, в которых проживает 378 граждан.

«Совместно с прокуратурой в лице заместителя Рузского городского прокурора Максима Чигрина и исполнительным директором АО „Жилсервис“ Станиславом Холоденко проверили работу газовых котельных, ознакомились с планом ликвидации внештатных аварийных ситуаций, схемой расположения сетей на участке, а также производственной инструкцией по эксплуатации. Объекты работают в штатном режиме, замечаний нет», — прокомментировал глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.

Николай Пархоменко подчеркнул, что взамен котельной на ул. Партизан, 47, в следующем году будут построены 2 котельные — в западной части Тучкова и в ВМР. Также построят новую котельную на Силикатной и капитально отремонтируют котельную на улице Студенческой.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.