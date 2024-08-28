Глава Рузского округа Пархоменко проверил готовность двух котельных к зиме

В преддверии отопительного сезона глава Рузского городского округа Николай Пархоменко лично проверил готовность котельных, ведь данный вопрос требует высокой степени ответственности, так как жители округа должны быть обеспечены стабильным теплоснабжением в осенне-зимний период. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Вместе с исполнительным директором АО «Жилсервис» Станиславом Холоденко и помощником Рузского городского прокурора Леонидом Кочергиным с рабочим выездом Николай Пархоменко посетил две котельные в Рузе. Обе работают на газовом топливе.

Котельная на ул. Социалистическая введена в эксплуатацию в 1976 году. На обслуживании 4 социальных объекта и 15 многоквартирных домов, где проживает 1014 человек.

Год ввода эксплуатации котельной, расположенной в Промзоне, — 1981 год, она обслуживает 5 соцобъектов и 67 МКД, в которых проживает 12 456 граждан.

«В ходе инспекции с коллегами проверили план ликвидации аварийных ситуаций, если таковые произойдут, схему расположения сетей на участке, а также производственную инструкцию по эксплуатации. В целом, замечаний к объектам нет» — прокомментировал глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.

В Рузском округе поэтапно ведется работа по модернизации коммунальных сооружений, на днях завершили масштабные работы на очистных в Рузе, обновляются центральные тепловые пункты, строится блочно-модульная котельная на Волоколамском шоссе, заключены контракты на строительство новых котельных в Брикете и Поречье, а в следующем году проведут реконструкцию котельных на ул. Социалистическая и в Промзоне.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.