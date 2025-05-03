Глава «Россети» лично контролирует восстановление энергосетей в Подмосковье

Глава Группы «Россети» Андрей Рюмин проверил, как идут восстановительные работы в Подмосковье после сильнейшей непогоды. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин лично оценил ход аварийно-восстановительных мероприятий в Московской области, где недавно прошел мощный циклон, сопровождавшийся ураганным ветром и рекордными осадками. Кроме того, он провел оперативное совещание, на котором заслушал отчеты о проделанной работе по скорейшему возобновлению подачи электроэнергии в регионе.

Андрей Рюмин отметил, что с самого начала стихийного бедствия восстановительные работы находятся под пристальным вниманием руководства ПАО «Россети». Уже с утра 2 мая в Подмосковье начали прибывать дополнительные бригады энергетиков из различных регионов, включая Нижегородскую, Рязанскую, Тамбовскую, Липецкую, Брянскую, Смоленскую, Калужскую, Тульскую, Орловскую и другие области.

«Энергетики Группы „Россети“ столкнулись с одним из самых мощных воздействий стихии на сетевой комплекс Подмосковья за последние десять лет. Сразу же после первичной оценки силы циклона и последствий для сетевого комплекса по моему поручению в Московскую область были направлены дополнительно 185 энергетиков из других компаний Группы „Россети“ с более чем 50 единицами спецтехники. Также мы уже задействовали почти 70 резервных источников электроснабжения, благодаря чему все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме и работают в штатном режиме. Работы ведутся круглосуточно, без остановок», — отметил Андрей Рюмин.

Руководитель компании также поручил ответственным лицам продолжить концентрацию ресурсов Группы «Россети» для оперативного восстановления поврежденных энергообъектов и выстраивания максимально надежных схем энергоснабжения потребителей.

На данный момент подача электроэнергии уже восстановлена у жителей более 550 населённых пунктов Московской области.