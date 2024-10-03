Глава Реутова Никифоров проконтролировал реконструкцию теплотрассы

Глава Реутова Филипп Науменко с депутатом Мособлдумы Тарасом Ефимовым встретились с подрядчиком и жителями улицы Советской, чтобы обсудить завершение работ и последующее благоустройство. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Теплотрасса в северной части города с момента своей прокладки еще ни разу капитально не ремонтировалась. Сейчас проводится замена 880 м труб. Это очень сложный проект и по масштабу, и по техническим задачам. Но модернизация необходима, чтобы на многие годы обеспечить бесперебойное теплоснабжение в 43 домах, где проживают более 7,5 тыс. человек.

Представитель подрядчика заверил главу муниципалитета, что все работы будут выполнены в срок до середины октября. На объекте в данный момент задействованы 45 рабочих и 12 единиц техники.

После окончания работ начнется первый этап благоустройства.

«Подрядчик приведет в порядок тропинки, тротуары и заграждения. Весной вместе проведем озеленение. Рад, что жители Реутова понимают необходимость этой реконструкции», — заявил Науменко.

На встрече прозвучали и другие вопросы. Жители попросили при будущем благоустройстве установить во дворах «лежачие полицейские», навести порядок с парковочными местами и подрезать тополя у школы. Все обращения переданы в работу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.