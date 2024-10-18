Глава Реутова проверил капремонт МКД

Глава городского округа Реутов Филипп Науменко вместе с коллегами провел комиссионный обход на ул. Победы, д. 19 А и Б и ул. Гагарина, д. 6, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Качество работ по капитальному ремонту МКД постоянно отслеживается администрацией муниципалитета.

«На улице Победы строители заканчивают реконструкцию кровли. Оба дома здесь были построены в начале 70 годов, кровля давно нуждалась в обновлении. Работы идут по графику, подрядчик обещает завершить их до конца октября», — поделился глава в своем телеграм-канале.

Дом 6 на улице Гагарина еще старше, год его постройки — 1962. Здесь кроме кровли ремонтируют систему внутреннего и внешнего газопровода с установкой датчиков загазованности, а также утепляют и облицовывают фасад. Параллельно обновят входные группы, чтобы полностью восстановить тепловой контур. Масштабы ремонта значительные, закончить его планируют к 30 ноября.

Помимо капремонта глава округа также проверил реконструкцию теплосети. На данный момент система смонтирована, ведется подключение многоквартирных домов. Филипп Науменко сообщил, что работы ведутся в штатном режиме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и „Добродела“, и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.