Глава Раменского проверил готовность котельных к началу отопительного сезона

сегодня в 11:39

Раменская теплосеть активно реализует программу по снижению потребления электроэнергии, топлива, материалов и воды при производстве тепловой энергии, а также работает над уменьшением потерь при ее передаче потребителям, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Проводятся мероприятия по оптимизации расходов на собственные нужды в процессе производства тепла.

Котельные Раменского округа оборудованы дизель-генераторными установками, что позволит быстро перезапустить котельную в случае возникновения проблем на линии и избежать отключений отопления.

В летний период были проведены работы по модернизации магистрального участка от ТК-10 до ТК-12, включая проектные работы.

С рабочим визитом глава городского округа Эдуард Малышев побывал в самой крупной котельной — «Холодово», где уже приступили к пробным топкам.

Данная котельная обеспечивает теплом 21 социально значимый объект и 184 многоквартирных дома, с общим охватом населения порядка 40 тысяч абонентов.

«Обеспечение надежной подачи тепловой энергии и горячей воды является стратегической задачей для коммунального хозяйства. Стараемся учесть все возможные нюансы, которые могут возникнуть в осенне-зимний период», — отметил глава округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.