Глава Раменского округа проверил готовность водоканала к зиме

Глава Раменского округа Эдуард Малышев осмотрел техническую базу и аварийные запасы коммунального предприятия. Проверка показала полную укомплектованность всех необходимых ресурсов для бесперебойной работы в холодное время года, сообщает пресс-служба администрации округа.

В распоряжении Водоканала находится разнообразная спецтехника: илососы различных марок (КамАЗ, МАЗ, ГАЗ), экскаваторы JCB, ЕК и Terex, автокраны на базе МАЗ, УРАЛ и КамАЗ. Также в автопарке имеются самосвалы КамАЗ и ИВЕКО, тягач КамАЗ и служебные автомобили ПМС и ГАЗель. По словам главы округа, вся техника находится в исправном состоянии.

На складских площадках предприятия создан достаточный запас комплектующих для устранения возможных аварий: крышки и кольца колодцев, плиты днища, люки, различные типы муфт, электроцентробежные водяные насосы, отводы из полиэтилена и стали.

В настоящее время Раменский водоканал работает в штатном режиме. Аварийные службы предприятия готовы к быстрому реагированию на любые нештатные ситуации в системе водоснабжения и водоотведения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности крупных проектов инфраструктуры ЖКХ. Он подчеркнул, что каждый проект предполагает вовлеченность.

«Мы успели коснуться ключевых направлений, реализация которых крайне важна в 2025 году. Это связано с большими госпрограммами в части модернизации тепло- и водоснабжения, газификации — президентского проекта», — сказал Воробьев.