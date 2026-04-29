15 российских и зарубежных сериалов, которые выйдут на экраны в мае 2026 года

Какие многосерийные проекты стоит посмотреть на ТВ и стримингах в последнем месяце весны, читайте в материале РИАМО.

Новинки российских сериалов в мае 2026 года

1. «Приговор» – сериал о том, как трудно порвать с криминалом

В этом криминальном триллере главный герой (Антон Васильев) вышел из тюрьмы, чтобы вести тихую жизнь с любимой женщиной, но мрачный мир, в котором он жил столько лет, не желает его отпускать.

1 мая увидят свет четыре новых эпизода, а остальные шесть будут выходить по два в неделю.

2. «Псы и волки» – сериал о союзе полицейского и бандита

В этой криминальной комедии бывший бандит (Сергей Жарков) и бывший опер (Максим Стоянов) оказываются сотрудниками одной и той же бани. Судьба заставляет бывших непримиримых врагов объединиться, чтобы противостоять общим неприятностям.

Премьера сериала запланирована на 1 мая. Количество новых эпизодов и график их выхода пока не обнародованы.

3. «Кузя. Путь к успеху» – сериал о герое «Универа»

Покинув университет, Эдуард Кузьмин (Виталий Гогунский) вернулся в родную Агаповку, где стал председателем колхоза. Теперь герою предстоит спасти предприятие от беспринципного дельца, мечтающего построить на его месте платную трассу, а также обрести любовь.

Премьера сериала запланирована на 4 мая. Количество новых эпизодов и график их выхода пока не обнародованы.

4. «След Чикатило» – сериал о банде девушек-убийц

В очередном спин-оффе популярного сериала «Чикатило» (к самому маньяку уже отношения не имеющему) зрители увидят историю супружеской пары, отправившейся отдыхать в Крым в начале 2000-х и столкнувшейся там с так называемой «Бандой амазонок», во главе которой стоит женщина по кличке «Оспа».

Первый эпизод увидит свет 21 мая, остальные семь будут выходить по одному в неделю.

Зарубежные сериалы, которые выйдут в мае 2026 года

5. «Террор» (The Terror), 3 сезон – сериал о пациентах психбольницы

Очередная глава хоррор-антологии «Террор», которая выходит после долгого семилетнего перерыва, представляет собой экранизацию романа американского писателя Виктора Лаваля «Серебряный дьявол» (Devil in Silver). Главный герой (Дэн Стивенс) – здоровый человек, по воле случая оказавшийся в психбольнице. Вместе с другими пациентами он вынужден противостоять не только жестокому персоналу, но и сверхъестественному монстру, обитающему в стенах учреждения.

Первый эпизод увидит свет 7 мая, остальные пять будут выходить по одному в неделю.

6. «Ранчо Даттонов» (Dutton Ranch) – сериал о героях «Йеллоустоуна»

В этом спин-оффе популярного современного вестерна «Йеллоустоун» зрители увидят новые приключения сурового Рипа Уилера и его возлюбленной Бет Даттон.

Два первых эпизода увидят свет 15 мая, остальные семь будут выходить по одному в неделю.

7. «Городок» (The Boroughs) – сериал о столкновении пенсионеров с инопланетянами

Новый фантастический проект, к которому приложили руку создатели «Очень странных дел» батья Дафферы, расскажет о городке, где пенсионеры могут достойно прожить остаток своей жизни. Вот только идиллия рушится, когда группа жителей обнаруживает жуткий потусторонний секрет.

Все восемь эпизодов увидят свет 21 мая.

8. «Паук-Нуар» (Spider-Noir) – сериал о Человеке-пауке в 1930-х

Первую для себя главную роль в сериале сыграл Николас Кейдж. Он воплотил на экране частного детектива Бена Райлли, живущего в Нью-Йорке 1930-х. Когда-то он был единственным супергероем в городе – Человеком-пауком. Теперь Бену, чьи лучшие годы давно позади, предстоит снова вспомнить дни своей славы, чтобы спасти родной мегаполис.

Первый эпизод увидит свет 25 мая, остальные семь – 27 мая.

9. «Звездный городок» (Star City) – сериал о советской космической программе глазами американцев

В спин-оффе фантастического сериала «Ради всего человечества», рассказывающего альтернативную историю советско-американской космической гонки, в центре сюжета окажется именно СССР, а конкретно – Звездный Городок, где готовят покорителей внеземного пространства.

Первые два эпизода увидят свет 29 мая, остальные шесть будут выходить по одному в неделю.

Новые сезоны популярных сериалов в мае 2026 года

10. «Каштановый человечек» (Kastanjemanden), 2 сезон

Популярный датский детектив о поисках маньяка получил продолжение спустя пять лет после выхода первого сезона. Все шесть новых эпизодов увидят свет 7 мая.

11. «Инспектор Гаврилов», 3 сезон

Комедия о воре (Виктор Добронравов), притворившемся начальником полиции, вернется к поклонникам 11 мая. Количество новых эпизодов и график их выхода пока не обнародованы.

12. Devil May Cry, 2 сезон

Экранизация знаменитой компьютерной игры об охотнике на демонов Данте возвращается к поклонникам спустя год. Все эпизоды нового сезона увидят свет 12 мая.

13. «Благие знамения» (Good Omens), 3 сезон

Экранизация фэнтези-романа Терри Пратчетта и Нила Геймана о дружбе ангела (Майкл Шин) и демона (Дэвид Теннант) завершается финальным сезоном. Его премьера запланирована на 13 мая, количество новых эпизодов и график их выхода пока не обнародованы.

14. «Добро пожаловать в Рексэм» (Welcome to Wrexham), 5 сезон

Документальный сериал о том, как голливудские актеры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни купили английский футбольный клуб «Рексэм», продолжается очередным сезоном. Первые два эпизода увидят свет 14 мая, остальные шесть будут выходить по одному в неделю.

15. «Рик и Морти» (Rick and Morty), 9 сезон

Современная анимационная классика о приключениях гениального ученого и его внука вернется к фанатам 2 мая. Десять новых эпизодов будут выходить по одному в неделю.