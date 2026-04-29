Изверг голыми руками забил трехлетнюю падчерицу в Новосибирске
Мужчина жестоко убил трехлетнюю падчерицу в Новосибирске
В Новосибирске задержали местного жителя, который до смерти избил трехлетнюю дочь своей 29-летней сожительницы. Об этом сообщает «112».
Мужчина внезапно напал на падчерицу. Он нанес ребенку множество ударов руками и ногами.
Пострадавшая потеряла сознание на месте происшествия. Затем ее экстренно госпитализировали. Несмотря на усилия медиков, ребенок погиб.
Следователи уже предъявили нападавшему обвинение в убийстве. В настоящее время решается вопрос об отправке задержанного в СИЗО.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.