Глава «Поиска пропавших детей»: Усольцевых могут не найти в этом году

Поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае могут продолжаться годами, допустил руководитель ассоциации «Поиск пропавших детей» и член Общественного совета при МВД Дмитрий Второв. Он пояснил, что за любым исчезновением стоят человеческий фактор или природные причины, при этом ни одна из версий по делу Усольцевых пока не подтверждена на 100%, сообщает RT .

«За любой пропажей, конечно же, кроется не мистика, кроется либо человеческий фактор, либо сила природы. По данному случаю при всем изобилии версий, к сожалению, нет никаких подтверждений какой-либо одной из них», — сказал Второв.

По словам эксперта, отсутствие следов может означать, что их не заметили либо что исчезновение связано с криминалом.

«Когда совершается спланированное преступление, и, соответственно, данные следы просто скрываются… То есть настолько тщательно некоторые преступники совершают преступления, что найти следы не представляется возможным, пока непосредственно сам этого не покажет», — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что сроки поисков зависят от активности родственников и волонтеров. При появлении новых улик расследование может возобновляться даже спустя годы. Активные поисковые выезды возможны через год, два, три и более лет.

Ранее спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда за три дня прошли более 120 км тайги в ходе возобновленных поисков семьи.

