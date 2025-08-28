Глава Раменского округа проинспектировал обновленный участок дороги

В деревне Поповка на улице Заозерной обновили участок дороги протяженностью 840 метров. Качество ремонта Эдуард Владимирович, по традиции, оценил за рулем автомобиля.

«5 490 квадратных метров составляет площадь покрытия. Провели фрезерование и укладку нового асфальта. Данная дорога пользуется большим спросом, рядом рассоложено много СНТ. Два года назад здесь сделали тротуар, а в этом году включили в план и саму дорогу. Теперь, жителям станет гораздо комфортнее» — отметил Дмитрий Соколов, директор МКУ «Раменские автомобильные дороги».

В рамках благоустройства проводится опиловка вблизи дорожных знаков, установлены искусственные неровности. Как отметили представители дорожных служб, гарантийный срок нового асфальтового покрытия составляет 8 лет. В скором времени будет нанесена разметка.

Всего в этом году в плане отремонтировать 81 объект.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по реконструкции Володарского шоссе. Глава региона отметил, что к концу года его расширят до восьми полос.

Володарское шоссе — одна из ключевых магистралей Ленинского городского округа. Многие ЖК продолжают заселяться, а нагрузка на трассу увеличивается. Реконструкция шоссе началась три года назад по просьбам жителей.

«И в рамках первого этапа расширили до шести полос участок от Каширского шоссе до ЖК „Пригород Лесное“. Сейчас строителям предстоит расширить дорогу у ЖК „Пригород Лесное“, а также построить современную транспортную развязку с тоннелем», — добавил Воробьев.