Глава Павлово-Посадского округа проверил готовность коммунальщиков Электрогорска

7 октября глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов провел выездную проверку готовности коммунальных служб Электрогорска к зимнему периоду. Вместе с заместителем главного государственного жилищного инспектора Московской области Артемом Гальченко был осуществлен осмотр техники и проведены встречи с сотрудниками, ответственными за поддержание чистоты и порядка в городе в зимний период. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе проверки Денис Семенов ознакомился с материально-технической базой МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство» и МБУ «УК Электрогорск». В распоряжении МБУ «Дорожное хозяйство и благоустройство» находится 8 единиц техники, включая грейдер и комбинированную дорожную машину (КДМ), штат из 7 человек и запас в 400 тонн пескосоляной смеси. МБУ «УК Электрогорск» располагает 11 единицами техники (МТЗ и погрузчики), 75 рабочими и 200 тоннами соли.

Несмотря на общую готовность к зимнему сезону Денис Семенов сделал ряд замечаний, касающихся отвалов на снегоуборочной технике и состояния некоторых тракторов. Глава округа подчеркнул необходимость устранения выявленных недочетов в кратчайшие сроки.

«В целом, к зиме готовы, остались финальные штрихи. Но, как говорится, готовь сани летом — а зимой держи руку на пульсе. Снег не спрашивает разрешения, когда выпадать, поэтому наши службы должны быть начеку 24/7,» — отметил Денис Семенов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.