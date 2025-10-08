Глава Павлово-Посадского округа проверил готовность коммунальных служб

В ходе инспекции был оценен арсенал техники и материальных запасов, предназначенных для уборки снега и борьбы с гололедом.

В распоряжении МУП «Благоустройство» имеется 10 тракторов, оснащенных отвалами и щетками для расчистки дворовых территорий, и еще 4 трактора, предназначенных для распределения противогололедных смесей. На дорогах в зимний период будут задействованы 2 комбинированные дорожные машины (КДМ), 3 трактора и фронтальный погрузчик. Для оперативного вывоза снега подготовлены 5 самосвалов, дополнительные погрузчики и экскаваторы. Уборку общественных пространств будут обеспечивать 5 маневренных минипогрузчиков. К работе также будут привлечены подрядчики, которые предоставят еще 5 экскаваторов JCB и технику для поселений, включая грейдеры. Для ручной расчистки тротуаров и труднодоступных мест подготовлено 120 рабочих.

Служба ДРСУ располагает 7 коммунальными машинами, 7 тракторами, погрузчиками и грейдерами. К работам готовы приступить 25 сотрудников.

Особое внимание уделено запасам противогололедных материалов. МУП «Благоустройство» уже заготовило 450 тонн пескосоляной смеси и закупило еще 1200 тонн. ДРСУ располагает внушительным запасом в 19 000 тонн.

Однако в ходе инспекции были выявлены и рабочие моменты: часть техники находится на ремонте. Денис Семенов дал поручение максимально ускорить все ремонтные работы, подчеркнув, что каждая единица техники на счету и должна быть готова к работе в кратчайшие сроки.

Глава округа отметил, что благодаря губернатору Московской области Андрею Воробьеву в Павлово-Посадском округе появилось множество новых общественных пространств — парков, скверов, площадок для отдыха.

«Это дополнительная ответственность по их содержанию в зимний период, и мы к ней полностью готовы», — подчеркнул Глава округа, заверив, что коммунальные службы будут держать руку на пульсе 24/7, чтобы обеспечить комфорт и безопасность жителей округа.

