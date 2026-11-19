Михаил Владимирович Криворучко рассмотрел обращения жителей совместно с главным специалистом управления контроля качества ремонта Фонда капитального ремонта Московской области Евгением Игоревичем Кузнецовым.

Участники обсудили восстановление кровель, устройство канализационных колодцев, капитальный ремонт и расселение аварийных многоквартирных домов. Также речь шла о качестве водоснабжения, отопления и водоотведения, реализации программы капремонта на ближайшие годы.

Все обращения рассмотрели и зафиксировали. По каждому вопросу предстоит проработать возможные решения. Ход выполнения намеченных мероприятий будет находиться на контроле.

Формат выездной администрации позволяет жителям напрямую общаться с руководством округа, получать ответы на вопросы и обсуждать пути решения проблем. Записаться на выездную администрацию или личный прием можно по телефону 2-99-05.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.