Глава Павлово-Посадского округа обсудил с жителями вопросы ЖКХ
Фото - © Администрация г.о. Павлово-Посадский
Глава Павлово-Посадского городского округа Михаил Криворучко 18 ноября провел выездную администрацию во Дворце культуры «Павлово-Покровский». Участники встречи рассмотрели вопросы коммунального обслуживания, капремонта и расселения аварийных домов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Михаил Владимирович Криворучко рассмотрел обращения жителей совместно с главным специалистом управления контроля качества ремонта Фонда капитального ремонта Московской области Евгением Игоревичем Кузнецовым.
Участники обсудили восстановление кровель, устройство канализационных колодцев, капитальный ремонт и расселение аварийных многоквартирных домов. Также речь шла о качестве водоснабжения, отопления и водоотведения, реализации программы капремонта на ближайшие годы.
Все обращения рассмотрели и зафиксировали. По каждому вопросу предстоит проработать возможные решения. Ход выполнения намеченных мероприятий будет находиться на контроле.
Формат выездной администрации позволяет жителям напрямую общаться с руководством округа, получать ответы на вопросы и обсуждать пути решения проблем. Записаться на выездную администрацию или личный прием можно по телефону 2-99-05.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.
«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.