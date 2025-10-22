Глава округа Роман Пичугин проверил качество проведенных работ по ремонту подъездов в Кашире

Глава городского округа Кашира Роман Пичугин лично ознакомился с ходом ремонтных работ в подъездах жилых домов в городе и микрорайоне Ожерелья, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В текущем году запланирован комплексный ремонт семи подъездов, из которых уже полностью завершены работы в четырех:

В Ожерелье — дом на улице Ленина, 2.

В Кашире — дома на улицах Ленина, 3 и 11/2.

Работы по ремонту оставшихся трех подъездов планируется завершить до 30 ноября.

Ремонтные мероприятия включают выравнивание и покраску стен, замену напольных покрытий и дверных блоков, а также установку новых элементов. В подъездах уже появились аккуратные почтовые ящики, энергоэффективные светильники с датчиками движения и современные выключатели, что повышает комфорт и безопасность жителей.

На следующий год руководство города ставит перед собой более амбициозную задачу — отремонтировать 33 подъезда, продолжая работать над улучшением жилищных условий в Кашире.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.