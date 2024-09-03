Глава округа Лосино-Петровский проверил качество ремонта котельной № 8/15

сегодня в 11:14

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав проверил качество ремонта котельной № 8/15 и теплотрассы в Лосино-Петровском. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Между администрацией городского округа Лосино-Петровский и подрядными организациями заключен муниципальный контракт, который включает в себя замену наружных тепловых сетей и капитальный ремонт котельной.

В целях реализации государственной программы выполняют следующие виды работ:

капитальный ремонт парового котла № 3;

замена трубной части котла, дымососа и экономайзера, а также реконструкция участка теплотрассы от котельной № 8/15 до тепловой камеры по улице Гоголя, дом 7.

Работы идут по плану. В сентябре планируется повторный визит в качестве дополнительного контроля.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.