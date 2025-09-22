Глава округа Кашира посетил с проверкой водозаборный узел № 2

Глава городского округа Кашира Роман Пичугин встретился с директором МУП «Водоканал» Анатолием Гавриловым и проверил работу важнейшего стратегического объекта, который обеспечивает холодным водоснабжением жителей Каширы-2, а также подает ресурс на котельную мощностью 90 МВт в деревне Горки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время продолжается реконструкция водозаборного узла № 4 — очередной этап модернизации системы. Глава округа обсудил с Анатолием Гавриловым дальнейшие шаги по развитию объекта. Для удобства проведения ремонта насосов планируется приобрести электрический подъемник — соответствующий запрос уже находится на рассмотрении.

Отдельно Роман Пичугин отметил эффективность работы аварийных бригад. Благодаря созданию единого склада с необходимыми материалами ремонтные работы выполняются значительно быстрее, а реагирование на аварийные ситуации стало более оперативным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что для региона очень важно рассчитаться за работу с подрядными организациями, занятыми обслуживанием котельных и сетей теплоснабжения, так как в 2025 году предстоят мероприятия по модернизации этих сетей.

«Обращаю внимание глав, что после сдачи объектов нам очень важно рассчитаться с подрядчиками, чтобы не было западаний. Важно, чтобы в следующем, еще более масштабном году по модернизации теплоснабжения, могли опираться на тех, кто умеет вести и грамотно планировать эту работу как на котельных, так и на сетях разного назначения», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.