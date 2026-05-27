Глава Одинцовского округа проверил котельную №4 в Одинцове

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов 25 мая осмотрел газовую котельную №4 на улице Говорова в Одинцове. Объект обеспечивает теплом более 40 тыс. жителей и 167 зданий различного назначения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Котельная построена в 1980 году и является крупнейшей в системе ЖКХ города. Она подает тепло в 111 жилых домов, 17 социальных учреждений и 39 объектов инфраструктуры. Общий охват населения составляет 40 560 человек. Мощность объекта — 139,9 Гкал/ч, здесь работают четыре водогрейных котла.

«Все оборудование находится в рабочем состоянии, капитальный ремонт котлов проводился поэтапно с 2020 по 2022 год. Сейчас идет плановая профилактика, а в августе котельную остановят на две недели для подготовки к отопительному сезону. Проведем ревизию оборудования, промывку теплообменников и регламентные работы по газовым сетям и электрике», — сообщил Андрей Иванов.

На объекте продолжают внедрять цифровые решения. Уже действуют электронные журналы, данные в режиме реального времени передаются в министерство энергетики Московской области.

«Следующий шаг — перевод в цифровой формат внутренних рабочих журналов. Также поручил разработать единые требования к оснащению котельных округа. Котельная №4 станет пилотной площадкой для нового стандарта», — подчеркнул Андрей Иванов.

Три котла произведены в Дорогобуже и имеют мощность по 30 Гкал/ч каждый. Еще один котел финского производства мощностью 49,9 Гкал/ч запущен в 2015 году. После ухода западных компаний специалисты «Одинцовской теплосети» перенастроили его электронику для стабильной работы без импортного программного обеспечения.

В регионе реализуют пилотный проект по переводу документации по теплу в электронный вид. Поддерживаемый федеральным правительством проект затрагивает 5 городских округов — Одинцовский, Балашиху, Подольск, Мытищи и Можайский.

«Раньше параметры котельных хранились в огромных бумажных журналах, а сегодня они заносятся в компьютер. В случае возникновения какой-нибудь неполадки параметр сразу же окрашивается в красный цвет, что позволяет нам принимать оперативные решения. Поэтому мы стараемся всю документацию переносить в цифру, в теплоснабжении время имеет принципиальное значение в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — сказал Воробьев.