Глава Одинцовского округа проверил готовность техники к зиме

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов провел сезонный смотр техники на базе МБУ «Одинцовское городское хозяйство» в рамках подготовки к зиме, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

МБУ «Одинцовское городское хозяйство» отвечает за территорию от МКАД до поселка ВНИИССОК. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил готовность сил и техники учреждения к зимнему периоду.

«На предприятии трудятся 665 человек, на сегодняшний день весь штат полностью укомплектован спецодеждой и инвентарем. На балансе МБУ находится 106 единиц техники», — отметил Андрей Иванов.

В парке учреждения есть самосвалы, фронтальные и мини-погрузчики, мусоровозы, тракторы, автовышки, манипуляторы, автобусы, эвакуаторы, снегоуборщик и комбинированная дорожная машина. Для борьбы с гололедом на базе заготовили 1800 тонн соли.

В 2026 году парк пополнили шестью единицами техники, приобретенными в лизинг: двумя экскаваторами-погрузчиками ДСТ-Урал, двумя тракторами ЧЛМЗ МК.02 и двумя вакуумными подметально-уборочными машинами МИТРАКС.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что особенность обновления группировки снегоуборочной техники в этом году — усиление ее роторами.

«Каждый год мы целенаправленно ведем обновление дорожной техники, как тяжелой, так и легкой. В этом году, наверное, особенность заключается в том, вы знаете это прекрасно, что мы достаточно усилили группировку роторами», — сказал Воробьев.